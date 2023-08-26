Один из лидеров российской неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский (по документам он сейчас проходит как гражданин РФ Воислав Торден), который был задержан в Финляндии и сейчас ожидает экстрадиции по запросу Украины, планирует просить убежища в республике.

Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Суд финского уезда Восточная Уусимаа 25 августа продлил срок содержания Петровского под стражей до дальнейшего уведомления. Украина подозревает его в совершении преступлений во время войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

Запрос на получение убежища, очевидно - способ затормозить экстрадицию на время рассмотрения этого запроса.

Петровского задержали за нарушение миграционного законодательства шенгенской зоны еще более месяца назад, 20 июля. После этого его поместили в Центр содержания мигрантов.

Ранее мы писали, что поддержавшая мятеж Евгения Пригожина российская неонацистская группировка "Русич" заявила об отказе воевать против Украины.

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