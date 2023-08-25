Поддержавшая мятеж Евгения Пригожина российская неонацистская группировка "Русич" заявила об отказе воевать против Украины.

Об этом говорится в сообщении группировки в соцсетях.

По мнению неонацистов из "Русича", российские дипломаты не проявляют должного рвения для того, чтоб помочь избежать экстрадиции в Украину одному из их лидеров Яну Петровскому, которого задержали в Финляндии. Это и является причиной отказа группировки воевать в Украине.

"Пока ситуация со Славяном (Петровским - Ред.) не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) - "Русич" прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?" – говорится в заявлении группировки.

Основатель "Русича" - известный неонацист из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков (он сам себя называет нацистом - на видео), большинство участников группы также неонацисты и неоязычники ("родноверы"). Мильчаков и "Русич" воевали против Украины на Донбассе в 2014-2015 годах. В 2022 году на базе "Русича" была сформирована диверсионно-штурмовая разведгруппа "Русич", которая воевала в составе российских войск против Украины. Мильчаков призывал к убийствам украинских военнопленных, поддерживал Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Ранее мы рассказывали, что зимой бывший командир одного из отрядов ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев сбежал из России и запросил убежище в Норвегии.

Вскоре Медведева арестовали в Осло за драку с полицией.