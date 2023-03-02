Сегодня, 2 марта, после того, как "Русский добровольческий корпус" заявил том, что в Брянской области РФ действовал он, в сети узнали одного из членов группировки, который засветился на видео на фоне фельдшерского пункта.

Это ультраправый россиянин Денис Никитин с позывным White Rex, переехавший в 2017 году в Украину.

В СМИ ранее публиковали с Никитиным интервью как с бойцом "Русского добровольческого корпуса", который сегодня взял на себя ответственность за действия на территории РФ.

В телеграм-канале White Rex также появилось подтверждение участия Никитина в мероприятиях в Брянской области.

"Про расстрелянных детей, вы@нных собак и престарелых, взятых в сексуальное рабство, конечно, чушь. Но если про это пишут в российских СМИ, спорить с этим трудно", - говорится в сообщении.

Также там опубликовано фото Никитина в одежде, аналогичной той, в которой он обращался на видео из Брянской области.

Вот видео "Русского добровольческого корпуса" из Брянской области.

Украинское издание "Заборона" в 2020 году называло Никитина "неонацистом", который основал бренд одежды White Rex и проводит турниры по смешанным единоборствам.

Также сообщалось, что он презентует добровольческий полк "Азов" европейским ультраправым движениям. В аматорских турнирах Никитина участвовали праворадикалы со всего мира.

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что история с "украинской ДРГ" в Брянской области РФ - классическая заведомая провокация.

"РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - написал он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.