Президента Франции Эммануэля Макрона хотели убить ножом. Таким образом ультраправая группировка надеялась дать начало государственному перевороту.

Об этом пишет ВВС.

На днях был вынесен приговор по этому делу. Адвокаты обвиняемых отрицали версию следствия и настаивали, что четкого плана действий у группировки не было. Тем не менее, всех трех подсудимых признали виновными и приговорили к разным срокам заключения.

Группа, к которой они принадлежали, известна как Les Barjols (то есть "баржольцы", выходцы из французской коммуны Баржоль).

Les Barjols - это прозвище, которое жители Мали дали участникам французской военной операции "Сервал". В 2013-2014 годах ее проводили вооруженные силы Франции против восставшего племени туарегов, "Аль-Каиды" и исламистов.

Участники группы, по версии следствия, планировали покушение на Макрона во время церемонии в честь Дня перемирия, когда Франция празднует окончание Первой мировой войны.

Ранее мы писали, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился из-за недовольства французов неэффективной борьбой властей с топливным кризисом.

Также "Страна" рассказывала, что планировавшие переворот в Германии правые экстремисты планировали убийство канцлера Олафа Шольца, а также министра иностранных дел Анналены Бербок.