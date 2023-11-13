В Луцке полиция составила протокол административного нарушения на женщину, которая во время прямой видеотрансляции в соцсети заставляла ругаться матом своего несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщает издание Zahid.net

На опубликованных роликах женщина заставляет ребёнка произносить нецензурные слова и также сама материт своего малолетнего сына.

"Они говорят, что я тебя учу материться. Ну-ка расскажи им по понятиям! Этот ребёнок за меня е@@ло вам набьёт. Он мамин сынишка, он меня любит, он без меня никуда", - говорит на видео женщина с признаками алкогольного опьянения.

Матери грозит 850 грн штрафа за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее полиция опубликовала видео, как на Закарпатье грузовик сбил насмерть полуторагодовалую девочку, пока её пьяная мать не могла встать с земли. Ребёнок был госпитализирован, но умер в реанимации. В крови матери погибшей зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. За проявленную халатность ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Мы также сообщали, что на Закарпатье мать с сожителем снимали порно с участием несовершеннолетней дочери.