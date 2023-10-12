"Страна" узнала подробности утреннего происшествия в Соломенском районе Киева, где вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр, выгнал охранников из здания и совершил несколько хаотических выстрелов.

Правонарушителем оказался бывший военный.

"В 07:20 на бульваре Лепсе, 4 в здание бизнес-центра "Сильвер" вошел мужчина в бронежилете, который, из помпового ружья, произвел два выстрела в потолок.

Охранники, которые были на месте, спрятались в безопасных местах. После чего правонарушитель предупредил о заминировании входа в здание в случае штурма со стороны сотрудников спецподразделений.

Правоохранителям он сдался сам. После задержания нарушитель отказался объяснять мотивы своего преступления", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Напомним, что сегодня в Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и устроил стрельбу.

Также мы писали о том, что в Черкассах мужчина устроил на улице стрельбу и ранил полицейского.

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