В понедельник, 25 декабря, житель Днепра угрожал взорвать гранату в доме с малолетними детьми. Задержанным оказался 27-летний местный житель.

Об этом сообщает Нацполиция.

Прибывшему патрулю удалось разоружить и задержать мужчину. Детей через окно передали работникам полиции.

"В ходе полицейской спецоперации в Днепре задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату. Никто из людей не пострадал", - сообщили правоохранители.

Во время обыска у мужчины изъяли гранаты и дымовые шашки.

"Во время последующего обыска в помещении обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Недавно в Кременчуге мужчина взорвал гранату. Мужчину госпитализировали, а женщина, которая находилась в квартире не пострадала. Полиция сообщила, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения. Мужчине грозит от 3 до 7 лет.

В Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату. Тогда обошлось без жертв, только было повреждено окно одного из жилых домов. Мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье за хулиганство.