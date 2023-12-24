Последствия взрыва гранаты в Кременчуге. Фото: полиция

Вечером 23 декабря в квартире в Кременчуге произошел взрыв гранаты. Мужчину госпитализировали, а женщина, которая находилась в квартире не пострадала.

Об этом сообщает полиция.

"По одной из версий следователей, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения. Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование", - сообщил начальник Кременчугского районного управления полиции Александр Холондович.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от 3 до 7 лет.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева взорвали гранату. В результате детонации гранаты погиб бывший военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина получил ранения.

Также мы сообщали, что в Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату. Тогда обошлось без жертв, только было повреждено окно одного из жилых домов. Мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье за хулиганство.

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