Житель столицы Украины поджёг три частных автомобиля, принадлежащих его соседям и отчитался перед спецслужбами РФ об уничтожении транспортных средств служащих ВСУ.

Об этом сообщает сообщает местная прокуратура.

По версии следствия, подозреваемый был завербован ФСБ через Телеграм, но решил сжечь не машины военных, как ему заказали в РФ, а отомстить своим соседям, приведя в негодность их имущество.

Горожанину грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее житель Киева бросил гранату на авто соседа, чтобы отомстить за шум.

Напомним, сегодня в столице Украины девушка по имени "Настюша" решила взорвать военного по заданию РФ.

Война в Украине продолжается 1218-й день. Последние новости с ключевыми событиями 25 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня</>. Российские войска продвинулись в направлении Купянска Харьковской области: в районе деревень Радковки и Голубовки на правобережье Оскола. На карте Deep State до северных окраин Купянска от позиций, где закрепился неприятель, осталось чуть более трёх километров. Также россияне продвинулись в районе Боровой и к югу от Константиновки Донецкой области.

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