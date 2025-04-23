Взрыв авто на Подоле. Житель Киева бросил гранату из окна, чтобы соседи не шумели
В жилой застройке Подольского района Киева взорвался автомобиль.
Об этом сообщила столичная полиция на своей странице в Фейсбуке.
Правоохранители установили, что из окна квартиры многоэтажки в Подольском районе мужчина бросил ручной боеприпас, взорвавшийся на крыше транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал.
Задержанный 41-летний подозреваемый объяснил, что сделал это из-за шума от соседей. Мужчине грозит до 7-ми лет лишения свободы.
Ранее в Днепре женщина бросила гранату в соседа, который сделал замечание из-за громкой музыки.
Также мы сообщали о взрыве гранаты на вокзале в Ивано-Франковске, жертвой которого стали двое горожан.
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