В жилой застройке Подольского района Киева взорвался автомобиль.

Об этом сообщила столичная полиция на своей странице в Фейсбуке.

Правоохранители установили, что из окна квартиры многоэтажки в Подольском районе мужчина бросил ручной боеприпас, взорвавшийся на крыше транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал.

Задержанный 41-летний подозреваемый объяснил, что сделал это из-за шума от соседей. Мужчине грозит до 7-ми лет лишения свободы.

Ранее в Днепре женщина бросила гранату в соседа, который сделал замечание из-за громкой музыки.

Также мы сообщали о взрыве гранаты на вокзале в Ивано-Франковске, жертвой которого стали двое горожан.