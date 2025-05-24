Великобритания расследует, может ли Россия быть причастна к поджогам домов премьер-министра страны Кира Стармера, учиненным украинцами.

Об этом сообщили высокопоставленные чиновники зданию Financial Times.

Они заявили, что в настоящее время британские чиновники расследуют, "могли ли действующие лица в России завербовать троицу, обвиняемую в разжигании пожаров".

"Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в… поджоги собственности, связанной со Стармером", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае на территории Лондона произошло несколько поджогов, связанных с Киром Стармером. 8 мая на севере столицы Британии у дома политика сгорело припаркованное транспортное средство. 11 мая случился пожар возле дома в Ислингтоне, которым Стармер владел в 1990-х годах. 12 мая снова на севере Лондона пытались поджечь дом семьи премьера, который сейчас сдается в аренду.

По этому делу задержаны трое граждан Украины, один из которых имеет еще и гражданство Румынии.

При этом официально следствие не комментировало мотивы задержанных украинцев.

Что известно об украинцах, которые подожгли дом премьер-министра Британии, мы разбирали в отдельном материале.