Выясняются подробности скандала с поджогом дома и машины британского премьера Стармера, в котором обвиняется группа украинцев.

Сейчас известно о трех поджигателях, которые уже предстали перед судом по этому громкому делу. Это 21-летний уроженец Ивано-Франковской области Роман Лавринович, 26-летний Станислав Карпюк из Черновцов и 34-летний Петр Починок. Все трое в последние годы жили в Лондоне и были знакомы.

Модели со стройки

Лавриновича арестовали первым, затем взяли Карпюка в аэропорту Лутон в Лондоне - его задержали сотрудники по борьбе с терроризмом, когда он готовился сесть на рейс Whizz Air в Румынию, якобы в гости к сестре.

По данным британских СМИ, он проживал по одному лондонскому адресу вместе с Починком.

Их подозревают в поджоге частного дома Стартера за 2 миллиона фунтов (сам он живет в правительственной резиденции на Даунинг стрит и сдает жилье сестре) и машины Toyota Rav4 (он не ездит на нем после назначения премьером, продав соседу).

Карпюк имеет также румынское гражданство (у многих жителей Буковины есть румынские паспорта). Он приехал в Британию девять лет назад с родителями и только что закончил двухгодичный курс обучения в университете в Кентербери по бизнес-специальности.

По данным британских СМИ, Лавринович впервые приехал в Британию из Пнив под Надворной Франковской области также задолго до войны, еще 11 лет назад, его мать была на заработках в Лондоне. Год проучился в британской школе, но затем вернулся в Украину. А после российского вторжения выехал в Германию, но через год переехал в Лондон.

Роман изначально жил с матерью и тремя младшими братьями и сестрами, но, когда его сестра не смогла устроиться в школу в Лондоне, она вернулась в Украину, а он остался жить с бабушкой. Он начал «халтурить» на стройках, а также подписал контракт с модельным агентством и регулярно посещает спортзал на юге Лондона. На фотографиях в социальных сетях видно, как он отжимается в своей спальне, на стене которой висит флаг Англии. В соцсетях Лавринович пишет о себе как о «начинающей модели», который согласен на любую работу по ставке 20 фунтов в час (минимальная зарплата в Британии - около 13 фунтов в час).

Лавринович писал, что согласен на любую работу за 20 фунтов час. Фото: соцсети

Последнее сообщение Романа в соцсети датировано 11 мая, где он поздравил мать с Днем матери: "С Днем матери, мама! Ты для меня – целая вселенная. Спасибо за каждое твое утро, когда ты просыпалась ради моего счастья. Желаю тебе безграничной любви, гармонии и вдохновения на каждый день». О себе он пишет: «Добрая душа».

Ходят также слухи, что он якобы высылал свои интимные фотографии и «разводил» на деньги, а потом на него жаловались в группах в Телеграме (эта информация не подтверждена).

Его мать Надежда Лавринович после скандала закрыла свои аккаунты в соцсетях.

Карпюк, так же как и Лавринович, подрабатывал на стройках и мечтал стать известной моделью.

Уроженец Черновцов Карпюк мечтал стать известной моделью, но подрабатывал на стройке, как и Лавринович. Фото: соцсети

"Играл в карты с беженцами"

В британских соцсетях пошли слухи, что Стармер якобы был знаком с парнями, а их самих называют эскортниками и rent boys (мальчиками по вызову). И, дескать, парни отомстили ему за то, что тот якобы с ними не расплатился. Британский премьер никак это не комментирует. Существует неподтвержденное утверждение в соцсети X, в котором говорится: «Стармер сказал, что украинец Роман Лавринович, который поджег его дом, был не мальчиком по вызову, а украинским беженцем, с которым он играл в карты» (публично премьер Британии такого не заявлял, вероятно, имеется в виду слив от полиции).

В британских соцсетях также появились многочисленные мемы и шутки на эту тему. Стармеру припомнили и недавний публичный тест на СПИД, и оговорку, когда он назвал израильских заложников «сосисками» (вместо hostages сказал sausages), и теперь трех украинских парней в шутку называют «сосисками Стармера», а еще Starmer’s hammers (молотки Стармера).

Пишут также, что это может стать самым крупным скандалом в истории современной Британии.

В британских соцсетях пишут о существовании записей, якобы подтверждающих знакомство Стармера с украинцами, которые подожгли его дом

Публичных подтверждений связи Стармера с украинскими поджигателями пока нет.

«Есть несколько версий поджога. Первая - личная месть. Ключевой вопрос - был ли Стармер знаком с поджигателями и какого рода была эта связь. Вторая версия - провокация оппонентов премьера. Учитывая, что правая Партия реформ, по опросам, опережает Лейбористскую и Консервативную партии, и на фоне экономических провалов и растущего недовольства в обществе, любой компромат может стать катализатором досрочных выборов. Третья версия - вмешательство извне, возможно, иностранных спецслужб, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Не исключают подкупа поджигателей с этой целью. Возможно, за этим стоят российские спецслужбы. Потому что почерк похож на те случаи в Украине, когда россияне вербуют через соцсети украинских подростков для поджога военных машин», - сказал «Стране» источник в британской политической среде, близкий к правительству.

Тем временем в группах украинцев в Британии уже пишут, что этот скандал может ударить по репутации и перспективах украинцев в этой стране. Оставляют также гневные комментарии на странице Лавриновича.

«Реально ли ты в своем возрасте стал таким ограниченным, что подложил такую ​​свинью своей родине и согражданам? Что же должно быть в уме? Это за деньги? А сколько стоит измена? Или из-за угроз? Поэтому почему не обратился за помощью к британцам? Ты благодаришь маму, но она вырастила предателя», - написала на странице Лавриновича в Facebook украинский блогер Настя Мельниченко.