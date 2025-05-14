В Германии задержали трех молодых украинцев по подозрению в подготовке терактов. По предположениям правоохранителей, задержанные могли работать на РФ.

Об этом сообщает федеральная прокуратура ФРГ, передает немецкий таблоид Bild.

Немецкие следователи уверены, что арестованные в Кёльне и Констанце собирались отправлять посылки с термитом, чтобы устраивать взрывы при транспортировке.

В прокуратуре уточняют, что подозреваемые действовали как агенты иностранного государства с целью саботажа. Двое из них – Владислав Т. и Даниил Б. – были задержаны в Германии на выходных, а третьего – Евгения Б. – арестовали во вторник в Швейцарии.

Арестованные находились в контакте с лицами, связанными с государственными учреждениями РФ, а сам сговор включал планы по поджогу и почтовым отправлениям со взрывчаткой, в частности, в Украину.

Силовые структуры опасаются, что подобных агентов в Германии могут быть сотни. Притом иногда их вербуют таким образом, что они не знают об истинном заказчике.

Эту ситуацию связывают с серией взрывов на логистических складах в Германии, Польше и Великобритании летом прошлого года. Тогда европейские разведки предупреждали о растущей опасности гибридных атак после вторжения РФ на территорию Украины.

Напомним, что в Польше двух украинцев подозревает в поджоге варшавского ТЦ, тоже, как утверждается, по заказу РФ.

А в мае прошлого года СМИ писали о диверсионных операциях России в Европе: поджоге склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина IKEA в Литве.