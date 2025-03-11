В Польше задержали украинку Ксению П., которая в Казахстане получила 12 лет тюремного заключения за продажу 56 почек в составе организованной преступной группировки.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 35-летняя женщина находилась в розыске Интерпола с 2020 года.

Ксению П. задержали польские пограничники на железнодорожном переезде с Украиной. Она будет экстрадирована из Польши обратно в Казахстан, где правоохранители решат ее дальнейшую судьбу.

В Казахстане женщину осудили за участие в международной организованной преступной группе, действовавшей в период с 2017 по 2019 годы и торговавшей органами на черном рынке. Жертвами ОПГ стали люди в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде.

Ранее мы писали о том, что выходцы из Украины в Польше взяли под свой контроль существенную часть наркобизнеса, совершают налеты на пункты обмена валюты, занимаются вымогательством и крышеванием бизнесменов.

В конце января СМИ писали, что украинец напал на жительницу польского города Познань, откусил ей ухо и угнал ее машину. При этом граждане Украины составляют более половины иностранных заключенных в польских тюрьмах.