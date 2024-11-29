Полиция Польши задержала в Варшаве 23-летнего трэш-стримера из Украины Владислава Олейниченко, известного в TikTok под ником Crawly. Поводом стали погром 9 сентября в центре польской столицы двух автомобилей и провокации в торговых центрах.

О задержании сообщил в Х спикер Министерства внутренних дел Польши Яцек Добжинский.

"Полицейские задержали в Варшаве трэш-стримера Кроули Владислава О. Мужчину передали сотрудникам Пограничной службы, которые предприняли действия, связанные с его выдворением из Республики Польша", - сказано в посте.

Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений Польши дважды обращался в местную прокуратуру из-за устраиваемых Олейниченко погромов и оскорблений поляков. Также блогер во время трансляций говорил, что лучше бы жил в Москве, но вынужден находиться в Польше.

По информации Центра мониторинга, Олейниченко вырос в Днепропетровске.

Свой аккаунт Crawl он создал в 2023 году. В нем он публиковал видео, на которых переодевался в гнома и пытался попасть в служебные помещения ТРЦ и кафе в центре Варшавы. Сейчас аккаунт Crawly уже удален, но в начале месяца у страницы было почти 6 миллионов подписчиков.

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А прошлой зимой в Нидерландах предложили возвращать украинских беженцев обратно - в западные области Украины.