В США идёт скандал по поводу убийства домашней белки. По теме высказался миллиардер Илон Маск, а другие сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа начали с новой силой критиковать правительство в соцсетях.

Грызуна по кличке Арахис (на видео) забрали у хозяина из штата Нью-Йорк (там правит Демпартия - Ред.) и усыпили сотрудники департамента охраны природы. Как сообщается, в рамках профилактики бешенства.

Арахис была популярной белкой. Её хозяин завел для нее аккаунт в соцсетях, на который подписались полмиллиона человек. Он рассказал, что подобрал бельчонка после того, как его мать-белку сбила машина.

Но чиновники сказали, что американец нарушил закон о запрете изъятия животных из дикой природы. У него также забрали енота - обоих зверей потом усыпили.

Убийство вызвало скандал в соцсетях. Илон Маск, поддерживающий Трампа, заявил, что "правительство - бездумная и бессердечная машина для убийств".

"Правительству не должно быть позволено врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это дико. Даже если держать дома белку запрещено (а это не должно быть противозаконно), зачем убивать Арахиса, можно же просто было отпустить его в лес?", - написал Маск.

Ранее мы писали, что Маск готов оплодотворить всех женщин, которые хотят от него детей, и строит посёлок для потомков.