Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил о фальсификациях на досрочном голосовании в штате Пенсильвания.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

"В Пенсильвании обманывают людей и попадаются с поличным, как никогда раньше. Сообщите о мошенничестве органам власти. Правоохранительные органы должны действовать немедленно!" – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону сделал заявление, которое британское издание Guardian расценивает как закладывание основы для непризнания результатов выборов, если республиканец их проиграет.

"Я думаю, мы лидируем с большим отрывом <...>. Мы можем сдержать этот обман, потому что обманщиков очень много. Если мы сможем сдержать этот обман, у нас будет потрясающая победа. Я думаю, что это войдёт в историю как одна из величайших побед всех времён", – заявил Трамп.

При этом издание отмечает, что по опросам Трамп и Харрис идут вровень.

Напомним, поражение Трампа на выборах в 2020 году привело к штурму Капитолия его сторонниками и заявлениями об "украденных выборах".

Ранее "Страна" выясняла, кому предсказывают победу накануне выборов в США.

Как стало известно, за две недели до выборов Трамп незначительно обогнал Харрис.