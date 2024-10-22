Шансы кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа вернуться в Белый дом возрастают.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Впервые с августа он обогнал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, согласно методологии подсчета издания.

"Наш последний прогноз показывает, что у г-на Трампа есть 54% шансов вернуться в Белый дом, что на шесть процентных пунктов выше, чем за предыдущую неделю", - говорится в статье.

Журнал фиксирует "устойчивое сокращение лидерства госпожи Харрис в национальных опросах за последний месяц".

Первоначальный рост показателей вице-президента, когда ей удалось обогнать Трампа, связывают с ее выдвижением. Но дальше ее поддержка не росла. А у Трампа сейчас происходит "партийная консолидация" вокруг его фигуры, которую начинают поддерживать ранее не определившиеся избиратели.

Также причина, по которой Трамп вырвался вперед, заключается в его преимуществе по выборщикам.

"Опросы по конкретным штатам, опубликованные на прошлой неделе, подтверждают, что позиция г-на Трампа немного укрепилась как в решающих штатах, так и по всей стране", - пишет журнал.

"Бывший президент также набрал обороты в опросах социологов, которые, как правило, публикуют хорошие цифры для демократов", - добавляет издание.

Ранее издание The Hill сообщило, что Трамп опередил Харрис на 10%.

При этом в ряде колеблющихся штатов преимущество имеет вице-президент. Харрис опережает Трампа в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, а Трамп опережает Харрис в Северной Каролине и Аризоне. В Неваде у них равенство.