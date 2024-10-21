Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис на 10%.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на исследование Decision Desk HQ.

Республиканец впервые вырвался вперед по этому прогнозу и сразу ушел в большой отрыв - 52% против 42%.

Он лидирует в 6 из 7 колеблющихся штатов, где будет решаться итог выборов. Только в Пенсильвании, родном штате нынешнего президента Джо Байдена, сейчас больше шансов у Харрис.

Напомним, другой опрос недавно также показал, что Трамп опережает Харрис в "колеблющихся штатах".

Также сегодня СМИ показали, как Дональд Трамп "поработал" в McDonald's. Кандидат в президенты насыпал пачку картошки и раздал автографы людям.

После примерно получаса пребывания в заведении он заявил, что "проработал на 15 минут" дольше Камалы Харрис.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что не верит в рассказы Камалу Харрис о работе в McDonald's в молодости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом, угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве. Когда произошел этот разговор, Трамп не уточнил. Он добавил, что с Путиным у них сложились "прекрасные отношения" и российский президент "знает, что я [чертов] сумасшедший".