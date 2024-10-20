В испанском городе Вильярреале домашний хомяк укусил 38-летнюю женщину. После укуса она почувствовала себя плохо и отправилась в больницу в сопровождении двух несовершеннолетних детей.

Женщина дошла до медицинского центра, но потеряла сознание всего в нескольких метрах от входа. Спасти её не удалось.

СМИ пишут, что у неё случился анафилактический шок, из-за чего она потеряла сознание. Врачи экстренно доставили пациентку в реанимацию, где произошла остановка сердца. Спасти женщину не удалось.

Издание Daily Mail пишет, что слюна хомяка содержит белки, которые могут вызывать серьёзные аллергические реакции, особенно если укус глубокий.

Было зарегистрировано несколько случаев смерти после укусов этих питомцев.

Связана ли смерть женщины с укусом хомяка, покажет вскрытие.

Ранее мы писали, что во Львове во время кормления белка укусила девушку за руку. В результате укуса ей стало плохо, поэтому друзья вызвали скорую. Врачи заявили, что пострадавшей сделают прививку от бешенства.

А в прошлом году взбесившийся кот в Киеве перед смертью покусал хозяйку и ее дочь.