Выходцы из Украины в Польше взяли под свой контроль существенную часть наркобизнеса, совершают налеты на пункты обмена валюты, занимаются вымогательством и крышеванием бизнесменов.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию.

Украинцы активно заполняют бреши, оставленные польскими бандами, которые перешли от деятельности, ориентированной на физическое насилие, к сфере мошенничества и финансовым аферам.

При этом украинские преступники любят хвастаться: ездят на дорогих машинах и щеголяют деньгами. Это отличает их от грузин, второй по степени вовлеченности в криминал диаспоры в Варшаве.

Также из Украины идет большой поток оружия и секс-работниц, пишет издание.

Украинцы совершили половину преступлений (1515 из 3129), устроенных иностранцами в Варшаве. По всей Польше украинцы также вышли на первое место по преступности среди иностранцев.

Так, в конце января СМИ писали, что украинец напал на жительницу польского города Познань, откусил ей ухо и угнал ее машину.

В то же время граждане Украины составляют и более половины иностранных заключенных в польских тюрьмах, сообщает RMF FM.

Напомним, польский министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что его сограждане устали от войны в Украине, и одной из причин стали украинские беженцы.