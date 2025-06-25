В Киеве пытались взорвать украинского военного прямо на месте фиктивного свидания – взрывчатку заложили в скутер.

Об этом сообщает экс-советник главы МВД Антон Геращенко, публикуя соответствующее видео в своём телеграм-канале.

На коротких кадрах неизвестный мужчина подходит к трансопртному средству. Через мгновение мопед взрывается.

Сообщается, что инцидент произошел 21 июня в столице. Объект покушения – предположительно военнослужащий полка НГУ "Азов" – накануне в соцсетях познакомился с девушкой "Настюшей" и получил от неё приглашение на свидание. Когда он прибыл на место встречи у дома девушки, она написала, что ещё собирается и попросила взять ключи от её домофона под сиденьем припаркованного во дворе жёлтого скутера.

Заподозрив ловушку, мужчина вовремя отошёл и не пострадал при взрыве.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала о гибели военного в результате взрыва скутера в Харькове.

Служащие ВСУ, у которых взорвался заминированный скутер, не покупали его, а получили в качестве волонтерской помощи. Взрыв произошёл возле харьковского кафе, "куда враг заманил военных под видом передачи им "волонтёрского" мотороллера".

По версии следствия, скутер передала 19-летняя девушка, завербованная РФ в пабликах по поиску работы. Она сама собрала бомбу и спрятала в багажнике скутера.

Ранее в украинских изданиях проходила информация, что бывший военный "Азова" задержан за подготовку теракта по заданию РФ.

Напомним, что стрелявшая в волонтёра Стерненко женщина считала, что выполняет задание СБУ.