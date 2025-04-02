СБУ и Нацполиция задержали в Одессе мужчину по подозрению в изготовлении взрывчатки для терактов в Украине. Как заявляет спецслужба, он является агентом ФСБ.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Согласно материалам дела, одну из взрывчаток использовали против правоохранителей в Беляевке Одесской области 23 марта. Тогда "завербованная ФСБ местная жительница" занесла пакет с самодельным взрывным устройством в местное райуправление полиции. Через несколько минут взрывчатку взорвали дистанционно вместе с женщиной.

Задержанный изготовил и передал через курьера взрывное устройство исполнительнице теракта. Это 44-летний рецидивист из Днепропетроской области, находившийся в розыске за кражи и скрывавшийся от правосудия в Одессе. Там он, по утверждению СБУ, попал в поле зрения ФСБ, заметившей его активность в Телеграме по поиску быстрых заработков. После вербовки агент выполнил проверочные задания: поджег несколько автомобилей украинских военных.

Затем он сменил место проживания в Одессе и переехал в арендуемую квартиру, которую оплачивала российская спецслужба. Это помещение он использовал как мастерскую по изготовлению взрывчатки.

После взрыва в Беляевке мужчина залег на дно, пытаясь запутать следы правоохранителей. В частности, он регулярно менял номера мобильных телефонов и места жительства. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обысков была изъята новая замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и телефоном для удаленной активации. По оперативной информации, ее планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Мы рассказывали подробности взрыва в Беляевке.

В январе в Одесской области произошёл похожий случай: после того, как женщина оставила пакеты возле одного из государственных учреждений, раздался взрыв.