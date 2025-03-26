Корреспондент российского Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков был ранен.

Об этом сегодня сообщила пресс-службы канала.

"При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа "Первого" подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен", - говорится в сообщении.

Прокофьевой было 35 лет, раньше она работала в испанской редакции агентства "Россия сегодня". На Первый канал попала в 2023 году, была военным корреспондентом, вела репортажи из зоны боев.

Напомним, на днях на захваченной части Луганской области в результате обстрела погибли сразу три сотрудника российских СМИ. Это корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Между тем в последние дни ВСУ ведут наступление на границе Сумской и Белгородской областей. Это подтверждают военные карты, однако официальных заявлений по поводу действий ВСУ с украинской стороны пока нет.