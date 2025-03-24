В России заявили о гибели сразу троих сотрудников средств массовой информации на линии фронта.

Сообщается, что погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

"Известия" писали, что Федорчак работал на территории "ЛНР" и на Купянском направлении в Харьковской области.

Также сообщается, что ранен корреспондент ТАСС, работавший в Суджанском районе Курской области.

В то же время "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что сотрудники российского телеканала "Звезда" и "Известий" погибли в районе Кременной. Всего в результате артиллерийского обстрела погибли шесть человек, уточнил он.

Александр Сиркели и Андрей Панов. Фото: Телеграм

Напомним, два года назад при обстреле кассетными боеприпасами в Запорожской области погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Еще три работника СМИ были серьезно ранены.

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