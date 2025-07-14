В Кривом Роге Днепропетровской области полицейский стрелял в 51-летнего военнообязанного во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает местный городской телеграм-канал "Свои" и публикует видео места происшествия.

Как выяснилось, мужчину остановила для проверки документов группа военкомов и сотрудников Нацполиции, причем гражданин находится в розыске за уклонение от мобилизации. Во время общения он распылил слезоточивый газ из баллончика, ударил полицейского и сотрудника ТЦК отверткой и попытался убежать. В ответ правоохранитель открыл по нему огонь.

По предварительной информации, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с ранениями в шею и ногу. Полицейский также доставлен в медицинское учреждение с ранениями от отвертки.

Следователи Государственного бюро расследований устанавливают все подробности происшествия и готовят материалы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителям.

Ранее в центре Одессы мужчина выстрелил из травмата в работников ТЦК и применил против них слезоточивый газ. Этот инцидент произошёл, когда военкомы остановили прохожего для проверки документов.

Мы также писали, что в Киевской области мужчина бросил гранату в сотрудников полиции, прибывших по вызову. Правоохранители в ответ застрелили гражданина.