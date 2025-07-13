В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области мужчина бросил гранату в сотрудников полиции, ранив пятерых полицейских. Правоохранители в ответ его застрелили.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснилось, в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что ее отец угрожает семье гранатой и огнестрельным оружием.

На место прибыли правоохранители Бучанского райотдела и спецназ. Когда они зашли в дом, мужчина привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских.

Полицейские открыли огонь в ответ, в результате чего 41-летний нападавший погиб на месте. Пятеро силовиков получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Во время обыска в доме также нашли четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.

Ранее мы писали, что в Никополе Днепропетровской области мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК во время проверки документов, после чего скрылся.

До этого в Одессе мужчина выстрелил из травмата в работников ТЦК и применил против них слезоточивый газ. По данным правоохранителей, инцидент произошёл в центре города, когда военкомы остановили прохожего для проверки документов.