Житель Харькова принёс на территорию торгово-развлекательного центра гранату и угрожал ее взорвать.

Об этом сообщает местная полиция, публикуя фото задержанного и конфискованного боеприпаса.

По данным правоохранителей, сначала 33-летний местный житель начал конфликт с незнакомцем. После словесной перепалки горожанин ушёл, и затем вернулся с гранатой Ф-1 и запалом к ней, угрожая подрывом присутствующим.

Харьковчанина совместно с патрульными задержали оперативники. В ходе обыска в его доме нашли ещё одну гранату. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее неизвестный взорвал гранату возле супермаркета Житомира.

В результате взрыва шестеро местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения и были госпитализированы.

Также мы сообщали, что в Запорожье арестовали мужчину в нацистской форме с гранатой, который гулял по улице.

При обыске в его доме были обнаружены пулемёт, гранатомёт с боеприпасами, шесть ручных гранат, противопехотная мина, почти 400 патронов и орден с нацистской символикой.