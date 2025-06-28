В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на территории торгового центра
Житель Харькова принёс на территорию торгово-развлекательного центра гранату и угрожал ее взорвать.
Об этом сообщает местная полиция, публикуя фото задержанного и конфискованного боеприпаса.
По данным правоохранителей, сначала 33-летний местный житель начал конфликт с незнакомцем. После словесной перепалки горожанин ушёл, и затем вернулся с гранатой Ф-1 и запалом к ней, угрожая подрывом присутствующим.
Харьковчанина совместно с патрульными задержали оперативники. В ходе обыска в его доме нашли ещё одну гранату. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее неизвестный взорвал гранату возле супермаркета Житомира.
В результате взрыва шестеро местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения и были госпитализированы.
Также мы сообщали, что в Запорожье арестовали мужчину в нацистской форме с гранатой, который гулял по улице.
При обыске в его доме были обнаружены пулемёт, гранатомёт с боеприпасами, шесть ручных гранат, противопехотная мина, почти 400 патронов и орден с нацистской символикой.