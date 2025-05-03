В Запорожье задержали мужчину, который разгуливал по улице в форме вооружённых сил нацистской Германии с гранатой на поясе. Дома у него нашли целый арсенал оружия.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своих страницах в соцсетях.

В ходе следственных действий правоохранителей 42-летний горожанин заявил, что купил форму времён Третьего рейха "ради шутки".

При обыске в его доме были обнаружены пулемёт, гранатомёт с боеприпасами, шесть ручных гранат, противопехотная мина, почти 400 патронов и орден с нацистской символикой.

Мужчине предъявили подозрение по статье о незаконном обращении с оружием. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Суд отправил его под стражу на время расследования.

Пропаганду нацизма фигуранту при этом не вменяют.

Ранее появились кадры, где двое молодых людей в Харькове повторили жест нацистского приветствия на фоне мемориала жертвам Холокоста в Дробицком Яре.

Также мы рассказывали, что Вячеслав Зинченко, задержанный по подозрению в убийстве украинской активистки Ирины Фарион, увлекается Гитлером и подписан на "Правый сектор" в соцсетях.