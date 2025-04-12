Несмотря на подтверждение смерти лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1945 году, американские агенты в течение следующего десятилетия вели охоту на него в Южной Америке.

Об этом сообщает газета The New York Post.

В опубликованных документах от ЦРУ указано, что в 1955 году агент под кодовым именем CIMELODY-3 получил фотографию, на которой, как утверждалось, изображён Адольф Гитлер на пляже в Колумбии под именем Адольф Шриттельмайор.

Ранее, в 1945 году, американская разведка сообщала о подготовленном убежище для Гитлера в отеле в аргентинской Ла-Фальде, принадлежащем его сторонникам.

В документе говорится, что владелица отеля и ее семья были "ярыми сторонниками Гитлера" и вносили финансовые пожертвования нацистской партии в ее ранние дни в 1920-х годах через министра пропаганды Германии Йозефа Геббельса.

В другом документе от октября 1955 года от агента ЦРУ говорится, что он получил информацию от друга, который разговаривал с человеком, утверждавшим, что он бывший солдат СС Филипп Ситроен, который "уверенно" сказал ему, что Гитлер все еще жив и находится в Колумбии.

Ситроен утверждал, что ежемесячно общался с бывшим лидером нацистов, и предоставил другу фотографию, на которой он изображен с человеком, которого он назвал Гитлером, на пляже в Тунхе, Колумбия.

В 1955 году ЦРУ решило прекратить операцию, сославшись на низкие шансы подтвердить теорию.

Несмотря на то, что никаких конкретных доказательств теории о том, что Гитлер мог пережить войну и бежать из Германии нет, члены нацистской партии действительно использовали "крысиные тропы", чтобы добраться до Аргентины и других стран Южной Америки, чтобы избежать судебного преследования за свои преступления после Второй мировой войны.

По оценкам, около 10 000 нацистов и других фашистских военных преступников избежали судебного преследования за свою роль в Холокосте, бежав в Аргентину и другие страны Латинской Америки.

Ранее мы писали о том, что в недавно рассекреченных документах Центрального разведывательного управления сказано, что спецслужбе удалось установить местоположение легендарного ковчега Завета - упомянутого в Библии переносного ящика, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедями.

Также американское ведомство рассекретило архив об НЛО с сотнями документов. Один из объектов был замечен на территории бывшего СССР.