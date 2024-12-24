В отчете американского Центрального разведывательного управления говорится, что на Марсе существовала жизнь, а пирамиды на красной планете строили великаны.

Об этом пишет Daily Mail.

Отчет посвящен проектам "Звездные врата" и "Исследование Марса 22 мая 1984 года". Однако получены эти сенсационные данные были крайне сомнительным путем.

Агентство в те годы вербовало людей, которые утверждали, что обладают экстрасенсорными способностями. Их привлекали к сотрудничеству, во время экспериментов включали им бинауральные ритмы (одновременное прослушивание звуков на разных частотах) и полусинхронизированное аудио, чтобы вызвать измененные состояния сознания, "отделить дух от тела и отправить его путешествовать по астралу".

Таким образом один участник проекта "попал" на Марс примерно за миллион лет до нашей эры и "выяснил", что на четвертой от Солнца планете существовали построенные великанами пирамиды, подобные египетским, но потом великанам пришлось искать "новое место для жизни, поскольку их окружающая среда оказалась испорчена".

С помощью этого проекта ЦРУ "хотело создать шпионов, способных читать мысли и проникать в умы врагов, чтобы бороться с Советским Союзом".

Отметим, что похожий сюжет реализован в популярном американском сериале "Очень странные дела", в котором описана лаборатория ЦРУ, где детей обучали таким способностям для борьбы с СССР.

Ранее мы писали, что власти США потратили почти 11 миллионов долларов ушли на сомнительные эксперименты Пентагона над кошками, в рамках которых ученые вскрывали спины животных, чтобы обнажить их спинной мозг, затем вставляли электроды, которые выпускали электрический разряд, пока разрез был еще открыт, чтобы вызвать эрекцию.

Также Пентагон плотно занимался исследованиями НЛО.