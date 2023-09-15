Представленные в Конгрессе Мексики "тела инопланетян" назвали "трюком". Ученые заявили, что "мумии пришельцев" имеют земное происхождение, а в Перу потребовали вернуть их на родину.

Об этом сообщает Reuters.

Слушания по делу об НЛО в Конгрессе Мексики, на которых были представлены предполагаемые останки нечеловеческих существ, вызвали резкую международную реакцию. Критики назвали это "трюком", а у перуанских чиновников возникли вопросы.

Мексиканский журналист и давний исследователь НЛО Хайме Мауссан показал политикам на слушаниях во вторник два крошечных "тела" в футлярах, с тремя пальцами на каждой руке и удлиненными головами. Он утверждал, что они были найдены в Перу в 2017 году и имеют внеземное происхождение. Подобные находки ранее оказывались останками мумифицированных детей.

Министр культуры Перу Лесли Уртеага заявила, что ни одно научное учреждение в южноамериканской стране не идентифицировало останки как нечеловеческие, и задалась вопросом, как образцы покинули Перу.

"Министерство культуры инициировало уголовное дело. Я собираюсь запросить информацию по факту изъятия этих предметов доиспанской эпохи", - сказала она про Мауссана с сообщниками.

Ранее американский астрофизик Дэвид Спергел после сообщений об обнаружении "мумий" гуманоидов предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом их образцами, если такие есть.

Также мы писали, что в июле в Конгрессе США прошли слушания по поводу НЛО. Майор в отставке Дэвид Груш тогда заявил, что США, вероятно, знают о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов.