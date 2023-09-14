Американский астрофизик Дэвид Спергел после сообщений об обнаружении "мумий" гуманоидов предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом их образцами, если такие есть.

Об этом руководитель опубликованного NASA доклада о природе и изучении НЛО сказал на брифинге.

"Мы не знаем природу образцов, которые были представлены. Если к этому причастно мексиканское правительство, я бы рекомендовал им, хотя это не в нашей компетенции здесь, я бы рекомендовал так - если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образцам, и мы посмотрим, что там", - заявил Спергел.

Напомним, на днях в парламенте Мексики журналист и уфолог Хайме Мауссан показал нечто, что он называет телами инопланетян. Мужчина под присягой поклялся в их подлинности.

Ранее мы рассказывали, что в июле в Конгрессе США прошли слушания по поводу НЛО. Майор в отставке Дэвид Груш тогда заявил, что США, вероятно, знают о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов.

Также недавно Пентагон опубликовал видео НЛО. По словам представителя Пентагона Сью Гоф, сейчас было принято решение их обнародовать, "чтобы прояснить любые сомнения общественности в том, были ли распространяемые кадры реальными".