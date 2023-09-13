В парламенте Мексики журналист и уфолог Хайме Мауссан показал нечто, что он называет телами инопланетян. Мужчина под присягой поклялся в их подлинности.

Об этом сообщают местные издания.

В начале выступления Мауссан рассказал, что его старый друг, пилот и авиадиспетчер Энрике Кольбек смеялся над верой людей в НЛО, однако позднее и сам столкнулся с необъяснимыми явлениями. Мауссан вспомнил, как друг звонил ему и в панике жаловался на непонятные точки на радаре.

Дальше слово взял Кольбек и заявил, что, работая диспетчером, получал сообщения от пилотов о таинственном объекте в небе возле самолета в 1975 году, двух НЛО в июле 1994 года и неких металлических сферах в октябре 2002 года.

Затем снова выступил Мауссан и продемонстрировал видеоролики, записанные ВВС Мексики в 2004 году. По его утверждению, инфракрасные камеры самолетов якобы зафиксировали в 160 километрах от побережья Тихого океана 11 летающих объектов, похожих на шары из света.

Напоследок журналист показал собравшимся объекты, которые назвал мумифицированными телами инопланетян с трехпалыми руками и ногами. Он заявил, что их обнаружили на плато Наска в Перу.

По его словам, согласно исследованиям ученых из Национального автономного университета Мексики, ДНК этих существ отличается от человеческой ДНК на треть, что якобы доказывает их внеземное происхождение. Мауссан также отметил, что согласно результатам радиоуглеродного анализа им больше тысячи лет и часть из них откладывала яйца.

"Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции... Это не существа, найденные после катастрофы НЛО. Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели", - заявил он парламентариям.

Мауссан не первый раз рассказывает о мумифицированных трехпалых пришельцах с плато Наска. В 2015 и 2017 годах его находки уже разоблачали: по заключению специалистов, они оказались останками детей, чьи черепа были деформированы во время древних религиозных ритуалов.

Напомним, в июле слушания по поводу НЛО прошли в Конгрессе США. Майор в отставке Дэвид Груш тогда заявил, что США, вероятно, знают о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов.

Также недавно Пентагон опубликовал видео НЛО. По словам представителя Пентагона Сью Гоф, сейчас было принято решение их обнародовать, "чтобы прояснить любые сомнения общественности в том, были ли распространяемые кадры реальными".