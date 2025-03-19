Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала первую часть ранее засекреченных документов об убийстве Джона Кеннеди.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, первоначальный обзор не выявил отклонений от официальной версии убийства 35-го президента.

Также в документах нет ничего, что подтверждало бы популярную конспирологическую версию, поддерживаемую племянником убитого, нынешним министром здравоохранения Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим, о причастности к убийству ЦРУ, которую в агентстве называют безосновательной.

В деле описано расследование о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и его передвижении в месяцы перед убийством Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года. Согласно документам, в посольство США в Австралии звонил польский водитель, работавший в посольстве СССР, и заявил, что "советское правительство финансировало покушение". По его словам, СССР установил вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за убийство.

В целом опубликованное "открывает окно в атмосферу страха, царившую в то время в отношениях США с Советским Союзом вскоре после того, как Карибский кризис 1962 года едва не привел к ядерной войне".

В одном документе раскрываются подробности совершенно секретного проекта под названием "Операция "Мангуст" или просто "Кубинский проект", который представлял собой кампанию тайных операций и диверсий против Кубы, проводимую под руководством ЦРУ и санкционированную Кеннеди в 1961 году, которая позже была направлена на устранение режима Фиделя Кастро.

Несмотря на это, бумаги свидетельствуют о том, что бывший президент Кубы Кастро не зашел бы так далеко, чтобы спровоцировать войну со Штатами или обострить ситуацию до такой степени, чтобы "можно было серьезно и немедленно поставить под угрозу режим Кастро".

Напомним, в январе Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийств Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и баптистского проповедника, общественного деятеля и активиста, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

Ранее мы подробно рассказывали о деле Кеннеди, а также о том, что соратник Трампа Роберт Кеннеди-младший хочет знать всё об участии ЦРУ в гибели дяди.