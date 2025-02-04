Комитет Сената по вопросам финансов США одобрил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Это следует из трансляции голосования: 14 сенаторов проголосовали за и 13 проголосовали против.

Теперь Кеннеди предстоит получить одобрение всей верхней палаты Конгресса США.

Как стало известно, кандидат в начальники американского Минздрава хочет знать всё об участии ЦРУ в гибели Джона Кеннеди.

Информационный портал Axios пишет, что Трамп чувствует себя обязанным Кеннеди-младшему, которого он выдвинул на пост министра здравоохранения, за его помощь на выборах и стремится угодить ему.

Напомним, на слушаниях кандидат в министры заявлял о заговоре, из-за которого американцы страдают ожирением, и объяснял, почему считает, что коронавирус был направлен только против белых и чернокожих.

"Когда мой дядя был президентом, 3% американцев страдали ожирением. Сегодня 74% американцев страдают ожирением или имеют избыточный вес. Эпидемии не вызываются генами. Что-то отравляет американский народ, и мы знаем, что главными виновниками являются изменения в поставках продовольствия", – сказал кандидат в министры.