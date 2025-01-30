Кандидат на пост главы Национальной разведки США Тулси Габбард назвала американское вторжение в Ирак в 2003 году "самым большим провалом" с точки зрения национальной безопасности.

Об этом она заявила на слушаниях в Сенате по поводу назначения.

"Самым ярким примером провала стало вторжение в Ирак под полностью сфабрикованным предлогом… Это катастрофическое решение привело к смерти тысяч американских солдат, миллионов людей на Ближнем Востоке, массовой миграции, дестабилизации, которая подорвала безопасность и стабильность наших европейских союзников, возникновению ИГИЛ, усилению Аль-Каиды и других исламистских и джихадистских группировок", – сказала Габбард.

Напомним, что вторжение в Ирак осуществила администрация президента-республиканца Джорджа Буша-младшего. Однако тогда в Республиканской партии и в Белом доме первую скрипку играли так называемые "неоконсерваторы" (неоконы) вроде вице-президента Дика Чейни и Болтона, выступавшие за экспансионистскую политику Штатов в разных регионах мира, которая и привела к вторжению в Ирак. С Трампом у неоконов крайне враждебные отношения. К настоящему времени их влияние среди республиканцев резко упало.

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