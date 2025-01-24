Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийств 35-го президента страны Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и баптистского проповедника, общественного деятеля и активиста, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

Указ появился на сайте Белого дома.

"Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах без промедления опубликовать все записи, связанные с этими убийствами", - сказано в документе.

В течение 15 дней с даты указа директор национальной разведки и генеральный прокурор должны в координации с помощником президента по вопросам национальной безопасности и советником президента представить Трампу план раскрытия записей, касающихся убийства Джона Кеннеди. В течение 45 дней они обязаны рассмотреть записи, связанные с убийствами сенатора Роберта Кеннеди и Кинга.

Об обещании Трампа рассекретить эти документы журналисты писали 20 января.

Отметим, что во время своего первого президентства Трамп уже рассекретил почти три тысячи документов об убийстве Кеннеди. Но по просьбе спецслужб не все из них были опубликованы.

Ранее мы подробно рассказывали о деле Кеннеди, а также о том, что соратник Трампа хочет знать всё об участии ЦРУ в гибели дяди, который был президентом США.