В недавно рассекреченных документах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сказано, что спецслужбе удалось установить местоположение легендарного ковчега Завета — упомянутого в Библии переносного ящикя, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедями.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Издание опубликовало доклад, в котором представлены результаты экспериментов, связанных с изучением экстрасенсорных способностей и проводившихся в рамках проекта "Солнечный след" в 1980-х годах. ЦРУ привлекло для экспериментов экстрасенсов, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об удаленных объектах, событиях или других людях.

Как описано в отчете разведуправления от 5 декабря 1988 года, перед одним из медиумов под №032 поставили задачу найти "определенный предмет", но не пояснили ему, что это ковчег Завета. Экстрасенс описал ковчег Завета как сундук, изготовленный из дерева, золота и серебра, с изображениями шести крылатых ангелов. По его словам, он находится "где-то на Ближнем Востоке".

"Цель — контейнер. Внутри него — другой контейнер. Цель сделана из дерева, золота и серебра и украшена шестикрылым серафимом. Она где-то на Ближнем Востоке, так как язык, на котором говорили люди, арабский. Цель защищена и может быть открыта только теми, у кого есть разрешение. Контейнер нельзя открыть до тех пор, пока не наступит подходящее время", - проинформировал участник эксперимента.

По его словам, объект находится "под землей, в темноте и влажном месте", рядом со зданиями, "напоминающими мечети", а окружающие люди "одеты практически во все белое", имеют "черные волосы и темные глаза". Также медиум упомянул о выстроенных в ряд восьми "мумиях" и колесе. По его словам, объект "будет уничтожен защитниками с помощью неизвестной нам силы", если кто-то попытается его открыть.

Как американские спецслужбы распорядились полученной информацией, неизвестно.

Предполагают, что ковчег находился в Иерусалимском Храме до своего исчезновения в 586 году до нашей эры. Возможно, его перевезли в Эфиопию и он находится в церкви Святой Марии Сиона, но доказательств этому нет.

Не так давно подобным образом с помощью экстрасенсов в ЦРУ выяснили, что на Марсе существовала жизнь, а пирамиды в Египте строили великаны.

Также американское ведомство рассекретило архив об НЛО с сотнями документов. Один из объектов был замечен на территории бывшего СССР.