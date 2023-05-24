В доме Адольфа Гитлера в австрийском городе Браунау-на-Инне собираются проводить семинары о правах человека. В этом доме прошло детство Гитлера.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Ранее МВД Австрии намеревалось открыть там полицейский участок, но эти планы раскритиковали активисты.

В 2016 году власти подумывали вообще снести дом, но это оказалось невозможно, поскольку он считается памятником архитектуры XVII века.

В годы Второй мировой войны здание использовалось в качестве культурного центра. Во время отступления нацистов из Австрии его пытались взорвать, но не успели, так как туда пришли американские войска.

Ранее мы писали, что фасад здания Харьковской обладминистрации, разрушенный вражеским ракетным ударом, могут сохранить в сегодняшнем виде как музейный образец жестокости войны по примеру Рейхстага.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.