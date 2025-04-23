В Харькове произошел антисемитский скандал. Двое парней сфотографировались с нацистским приветствием на фоне мемориала жертвам Холокоста в Дробицком Яре.

Соответствующее фото опубликовали местные телеграм-каналы.

На этом месте в годы второй мировой войны были расстреляны более 17 тысяч евреев Харькова и области.

Харьковские паблики показали фото троих участников инцидента.

"Эти трое - не "мальчики", не "шутки", не "глупость". Обращаюсь к правоохранителям - найдите их", - прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

Сообщается, что полиция открыла уголовное производство по статье за пропаганду национал-социалистического режима. Виновным грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее мы рассказывали, как на Пасху в Кривом Роге неизвестный бросил в синагогу два коктейля Молотова.

А в конце прошлого года на площади Независимости в Киеве неизвестный осквернил ханукию и снял видео, как якобы справляет на нее нужду в праздник Хануки.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.