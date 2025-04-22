Бывший вице-президент США Альберт Гор, занимавший этот пост в администрации Билла Клинтона, сравнил администрацию Дональда Трампа с нацистским режимом в Германии.

Об этом сообщает Politico.

Выступая на мероприятии в рамках Недели климата в Сан-Франциско, Гор заявил, что администрация Трампа "пытается создать собственную предпочтительную версию реальности" для достижения своих масштабных целей, аналогичных целям нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-х и 1940-х годах.

"Я прекрасно понимаю, почему неправильно сравнивать Третий рейх Адольфа Гитлера с любым другим движением. Это было уникальное зло. Но из истории этого зла есть важные уроки", — сказал Гор.

Он процитировал фразу немецкого философа Теодора Адорно о том, что первым шагом в падении немецкой нации в ад было "превращение всех вопросов истины в вопросы власти".

"Он описал, как нацисты, и я цитирую снова, "атаковали самую суть различия между правдой и ложью". Конец цитаты. Администрация Трампа настаивает на попытках создать свою собственную предпочтительную версию реальности", - считает Гор.

Он раскритиковал Трампа за непризнание экологических проблем, таких как климатический кризис и повышение уровня моря.

Напомним, в США много недовольных новой властью. В начале апреля там прошли массовые протесты против политики Трампа.

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