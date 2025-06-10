Российский военный, расстреливавший из гранатомета здание в Судже, погиб в ДТП, убегая от полиции.

Видеоролики со стрельбой и с места смертельной аварии публикуют пользователи социальных сетей.

На опубликованных кадрах человек в российской военной форме говорит "Ахмат - сила", а затем бьет из гранатомёта по зданию, вероятно, магазина.

Инцидент прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, стрельбу устроил сотрудник военной комендатуры Суджи, который недавно погиб, пытаясь сбежать от полиции.

"Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео - младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции", - заявил Хинштейн, опубликовав видео искореженной машины военного.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил потерю Суджи в середине марта.

Ранее в Харькове пьяный военный открыл стрельбу около супермаркета, потому что подростки назвали его тэцэкашником.