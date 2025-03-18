Сегодня утром в одном из ТРЦ в Белой Церкви произошла стрельба. Ранен один посетитель спортивного клуба. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Сообщения о том, что в спортивный клуб в ТРЦ в Белой Церкви зашли неизвестные и осуществили стрельбу, поступило в полицию в 11:04.

Предварительно известно, что группа неизвестных ворвались в помещение спортклуба, совершили несколько выстрелов из оружия и скрылись. В результате происшествия ранен посетитель зала, его госпитализировали.

Полицейские разыскивают нападающих и опрашивают очевидцев преступления.

Напомним, в январе в киевском кафе произошёл инцидент с применением оружия. Между 68-летним мужчиной и другими гражданами произошёл конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил в сторону пожилого человека из травматического пистолета. Пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован.

Ранее мы публиковали видео, как в Киеве задержали мужчину с револьвером, подозреваемого в убийстве.