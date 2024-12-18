В Киеве правоохранители задержала подозреваемого в убийстве мужчины.

Видео с нагрудной камеры правоохранителя опубликовала Национальная полиция Украины.

По информации патрульной службы города, сегодня на спецлинию 112 поступило сообщение об убийстве, совершённом в Дарницком районе. Заявитель рассказал, что преступник выстрелил в мужчину и скрылся с места происшествия.

Вскоре подозреваемого задержали. В ходе поверхностной проверки у задержанного был обнаружен револьвер под патрон Флобера.

Ранее стало известно, что житель столицы ударил ногой собаку соседа, а потом выстрелил её хозяину в затылок из пистолета с глушителем.

Нападавший также скрылся с места преступления, но вскоре был задержан правоохранителями. У него изъяли предмет, похожий на пистолет с явными признаками вмешательства в заводскую конструкцию, самодельный глушитель, гильзы и патроны.

Также мы публиковали видео про то как на Оболони в Киеве мужчина застрелил сожительницу, в совместных развлечений.

После содеянного убийца сам вызвал полицию. Его жертва скончалась в ходе оказания медпомощи.