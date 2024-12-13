Коронерский суд в Манчестере (Великобритания) установил, что воевавшего за ВСУ Дэниела Берка намеренно убил другой иностранец, гражданин Австралии и Алжира Нурин Абдельфетах, известный под прозвищем Адам-джихадист.

Об этом сообщает Sky News.

36-летний Берк из Манчестера отправился на фронт в Украину в августе 2023 года. Он создал подразделение под названием Dark Angels (то есть "темные ангелы"), члены которого выносили раненых с поля боя. В том же месяце он пропал в Запорожской области.

Через несколько недель после исчезновения добровольца Абдельфетах сам привел украинских правоохранителей к его телу. Он утверждал, что случайно застрелил сослуживца во время учений.

Однако на заседании суда озвучили результаты экспертизы, согласно которым в Берка стреляли по меньшей мере три раза: в голову, шею и грудь. Судья решил, что такие раны не могли быть нанесены случайно.

О причинах убийства не сообщается.

Абдельфетах сбежал из Украины и его местонахождение до сих пор не установлено.

С 2007 по 2009 год Берк служил в парашютном полку британской армии. В 2019 году он провел восемь месяцев в тюрьме по обвинению в терроризме после поездки в Сирию, чтобы воевать в рядах курдского ополчения против "Исламского государства". В 2020 году все обвинения с него были сняты.

О том, что нашли его тело, мы сообщали в сентябре прошлого года.

Также мы писали, что главным подозреваемым назван австралийско-алжирский джихадист.