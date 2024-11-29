Стрелком, который на выходных убил человека в киевском отеле, оказался военнослужащий ГУР Дмитрий Рашевский.

Об этом сообщают его коллеги в соцсетях и пишет ряд СМИ.

Им был убит 27-летний заместитель начальника общественного благоустройства города Пивденное Одесской области Александр Каназирский, а также ранены его коллега и охранник гостиницы.

Сперва 30-летний Рашевский выбросил свой пистолет и скрылся, но затем сдался полиции.

Две компании молодых мужчин проводили время на первом этаже гостиницы, между ними возник конфликт, в ходе которого сотрудник ГУР получил сильный удар в голову, а затем он открыл стрельбу.

В сети уже началась кампания по защите Рашевского, утверждают, что он применил оружие "для самообороны" и был после конфликта госпитализирован с сотрясением мозга. Также публикуются видео людей в военной форме и с закрытыми лицами, которые говорят, что Рашевский - их побратим, участник боевых действий, и призывают его не наказывать.

Также группа военных пришла под Печерское управление полиции в Киеве.

При этом, как утверждает главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, Рашевский ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также имеет отношение к днепровскому бизнесмену Александру Петровскому, известному также как Нарик.

Ранее мы писали, что работники ТЦК устроили стрельбу во время силовой мобилизации в Кривом Роге.