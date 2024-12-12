В Москве застрелили заместителя генерального конструктора КБ "Марс" Михаила Шатского, который занимался созданием крылатых ракет X-69 и разработкой новых дронов.

Об этом пишет российский оппозиционный журналист Александр Невзоров и публикует фото тела.

Также подтверждают информацию источники "Суспільного" в Главном управлении разведки Украины.

"В Кузьминском лесопарке близ Котельников, что в Подмосковье был застрелен заместитель генерального конструктора, руководитель отдела функционального программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Александрович Шатский", - рассказал изданию источник.

Российские паблики сообщали 10 декабря о стрельбе в подмосковном районе Котельники. Публиковались кадры скорой помощи и поисковых команд в одном из лесопарков. Со слов очевидцев, там погиб мужчина средних лет.

Официально эта информация не комментировалась.

Напомним, в декабре прошлого года в Подмосковье нашли убитым бывшего народного депутата Верховной Рады Илью Киву.

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