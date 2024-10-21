В Брянской области РФ убили начальника штаба российской авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Утром 20 октября нашли его тело в селе Супонево под Брянском.

"Тело российского военного преступника дмитрия голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком", - говорится в сообщении.

Голенков - пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

По данным разведки, он причастен к ракетным ударам по торговому центру "Амстор" в Кременчуге летом 2022 года, когда погибли 22 человека, и по дому в Днепре в январе 2023 года, когда погибли 46 человек, среди них 6 детей.

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