В увеселительном заведении центрального района столицы Украины произошёл инцидент с применением оружия.

Об этом сообщила местная служба полиции в своём телеграм-канале.

Предварительно установлено, что около 16:20 в одном из кафе между 68-летним мужчиной и другими гражданами произошёл конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил в сторону пожилого человека из, предположительно травматического пистолета.

Подозреваемый в применении оружия скрылся, в настоящее время идут его поиски.

Пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, после стрельбы в киевском отеле Sky Loft подозрения получили друзья погибшего и посетитель отеля.

Инцидент произошёл на Печерске "между несколькими компаниями мужчин возникали конфликты, перераставшие в драки. В конце концов, один из участников конфликта, военнослужащий, достал пистолет и произвёл несколько выстрелов <...>", сообщила прокуратура.

Ранее мы публиковали видео, как в Киеве задержали мужчну с револьвером, подозреваемого в убийстве.